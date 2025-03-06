ФСБ задержала жителя Севастополя за публичные призывы к убийству правоохранителей

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 35 0

ФСБ: жителя Севастополя подозревают в призывах к убийству правоохранителей

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю; 5-tv.ru

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Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Жителя Севастополя подозревают в публичных призывах к убийству сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, 49-летний мужчина создал профиль под псевдонимом Udav Trancheyny в Telegram. Он публиковал материалы, в которых активно призывал к экстремистским действиям. В частности, в них содержались призывы к осуществлению насильственных действий в отношении правоохранителей.

«Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета», — отметили в пресс-службе.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Прежде силовики задержали еще одного жителя Севастополя по подозрению в призывах к убийству русских в мессенджере. Он создал профиль под псевдонимом Saint Paul в Telegram и размещал материалы, в которых активно призывал к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Запорожье ФСБ задержала преступную группу, занимавшуюся обменом валюты.

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