МВД России объявило в розыск главного редактора «Медиазоны»*

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 46 0

Ранее СМИ признали экстремистским формированием в Белоруссии.

МВД России объявило в розыск главного редактора «Медиазоны»*

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск главного редактора издания «Медиазона»* Сергея Смирнова**, об этом сообщается в официальной базе силового ведомства.

Известно, что Смирнов разыскивается в связи с возбуждением уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента на территории страны (330-я статья УК РФ).

Журналист стал фигурантом дела в декабре 2024 года, незадолго до этого его уже четыре раза оштрафовывал суд по протоколу о нарушении порядка деятельности иноагента. Также его штрафовали как должностное лицо за отсутствие маркировки в материалах «Медиазоны».

Издание вместе с главным редактором внесли в реестр иноагентов на территории России в сентябре 2021-го. В феврале 2024-го СМИ признали экстремистским формированием в Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд утвердил приговор французу Винатье** за уклонение от обязанностей иноагента. В октябре 2024 года его признали виновным. В ходе заседания была рассмотрена апелляционная жалоба Винатье на приговор суда первой инстанции. В результате решено не удовлетворить его заявление.

* — СМИ признано в России иностранным агентом.

** — журналист внесен в реестр иностранных агентом Минюстом РФ.

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