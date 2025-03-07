Певица ушла от своего возлюбленного в сентябре прошлого года из-за его неготовности к браку и детям. Оказывается, претензии были и у парня.

Бывший возлюбленный певицы Клавы Коки (Настоящее имя Клавдия Высокова. — Прим. ред.) Александр Поверин рассказал журналистке Алене Жигаловой, почему распался их союз. Как известно, молодые люди встретились на шоу «Сердце Клавы». Поверин не скрывает, что пришел на проект только ради популярности, но к финалу влюбился.

Красивая пара демонстрировала полный восторг друг от друга до осени прошлого года. Артистка заявила, что ушла от бойфренда из-за несовместимости характеров. А еще парень не был готов исполнить ее мечту о семье и детях.

Александр, как выяснилось, тоже не всем был доволен, хотя он не отрицает — замуж звать не торопился. Поверин мечтает не о детях, а об актерской карьере, а в этом пока не везет. Пользоваться связями избранницы он не хотел, а без них главных ролей пока не дают. Так, кастинг для сериала «Постучись в мою дверь» он почти прошел, но потом начал сильно надоедать режиссеру своими поправками в сценарий и получил отказ. А что касается женитьбы, по его мнению, было просто рано.

«Я говорил, что мне все нравится, но проблема во времени. Я ей говорил, что я не не готов строить отношения, а что мне будет сложно строить отношения, пока я не добился популярности и не стал богатым. Потому что я не смогу дать ни тебе, ни ребенку… И так далее», — сказал Поверин.

Стоит отметить, он удивился, когда узнал о разочаровании Клавы относительно брака. По словам еще не состоявшегося актера, подруга никогда не намекала ему на свадьбу. Значит, не хотела, думал он. И хотя поклонники уже примеряли на певицу белое платье, Александр давлению не поддавался. Не жениться же, в конце концов, потому что подписчики требуют!

Также Поверин страдал от нехватки внимания. Плотная занятость Клавы оставляла совсем немного времени, которое можно было провести вдвоем. Чтобы увидеть возлюбленную, приходилось следовать за ней на гастролях. А такими темпами до собственной карьеры руки не дойдут. Кроме прочего, артистка обвиняла парня в игромании, но и тут у него нашелся аргумент.

«Был период, когда я месяц играл. У меня были свои сложности. Вместо того чтобы пойти тусоваться, пить и принимать вещества, я выбрал самое безобидное. Я в это ушел, но это не мешало моему заработку», — заявил он.

В общем, желание Клавы Коки ввести бойфренда в свою семью, связать узами брака и сделать папой оказалось неразделенным. Причина диссонанса, по мнению Поверина, в том, что в паре постоянно замалчивались обиды и недовольства. Наверно, исполнительница бы знала, что прежде чем рожать детей Александр планировал разбогатеть. Жить простаком при очень обеспеченной даме не хотелось. Но ей никто об этом не сказал.

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