Вооруженные силы (ВС) России ночью ударили по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают работы военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Все цели поражены.

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — написано в Telegram-канале ведомства.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР.