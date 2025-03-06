Потери ВСУ за сутки составили до 1270 боевиков.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР, сообщило МО РФ. Также силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре авиабомбы JDAM производства США и 67 БПЛА самолетного типа.
В ведомстве отметили, что потери ВСУ за сутки составили до 1270 боевиков.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области.
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