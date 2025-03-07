Песков: Европа рассматривает Россию как главного противника
Кремль обеспокоен направленной против России милитаризацией Евросоюза
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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В Кремле выразили обеспокоенность милитаризацией Евросоюза, заявив, что она в основном направлена против РФ.
В Кремле пристально наблюдают за действиями Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, милитаризация Евросоюза в основном направлена против России. Ведь там рассматривают нашу страну как главного противника.
«Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности. И, конечно, такая конфронтационная риторика и конфронтационные проработки, которые мы сейчас видим в Брюсселе и в европейских столицах, серьезно диссонирует с настроем на поиски путей мирного урегулирования вокруг Украины», — сказал Дмитрий Песков.
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