Задержана замглавы управления по охране культурного наследия Краснодарского края

Задержана заместитель начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Нателла Бирюкова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным следствия, Бирюкова способствовала незаконному изменению границ санатория имени Кирова, который имеет историческое значение: в годы Великой Отечественной войны здесь располагались военные госпитали. Кроме того, она участвовала в согласовании разрешения на строительство многоэтажного жилого комплекса на этой территории.

В качестве вознаграждения за свои действия чиновница получила возможность приобрести девять помещений в строящемся комплексе по заниженной стоимости. Площадь этих помещений варьируется от 73 до 391 квадратных метров. Общий ущерб, нанесенный ее действиями, предварительно оценивается в 320 миллионов рублей.

Не менее интригующими стали сведения о близких отношениях Нателлы с беглым олигархом Вигеном Саркисяном, в отношении которого сейчас ведется работа прокуратуры по возврату нажитого преступным путем имущества. В результате этих связей чиновница удостоилась непростительной награды — возможность приобрести девять помещений в одном из комплексов по заниженной стоимости.

Расследование продолжается, и следственные органы уже подали ходатайство об аресте Нателлы Бирюковой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ выявила организатора финансирования терроризма в Томской области.