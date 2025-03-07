Задержана замглавы управления по охране культурного наследия Краснодарского края
Нателлу Бирюкову подозревают в превышении полномочий.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Задержана заместитель начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Нателла Бирюкова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По данным следствия, Бирюкова способствовала незаконному изменению границ санатория имени Кирова, который имеет историческое значение: в годы Великой Отечественной войны здесь располагались военные госпитали. Кроме того, она участвовала в согласовании разрешения на строительство многоэтажного жилого комплекса на этой территории.
В качестве вознаграждения за свои действия чиновница получила возможность приобрести девять помещений в строящемся комплексе по заниженной стоимости. Площадь этих помещений варьируется от 73 до 391 квадратных метров. Общий ущерб, нанесенный ее действиями, предварительно оценивается в 320 миллионов рублей.
Не менее интригующими стали сведения о близких отношениях Нателлы с беглым олигархом Вигеном Саркисяном, в отношении которого сейчас ведется работа прокуратуры по возврату нажитого преступным путем имущества. В результате этих связей чиновница удостоилась непростительной награды — возможность приобрести девять помещений в одном из комплексов по заниженной стоимости.
Расследование продолжается, и следственные органы уже подали ходатайство об аресте Нателлы Бирюковой.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ выявила организатора финансирования терроризма в Томской области.
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