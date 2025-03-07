Вучич подтвердил свой визит в Москву на День Победы

Президент Сербии провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Фото: © РИА Новости
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Сербский лидер Александр Вучич в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свой визит в Москву на 9 Мая. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Как отметил Вучич, разговор президентов получился «содержательный». В частности, им удалось обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящую поезду главы Сербии в Россию.
К слову, принял приглашение Владимира Путина на празднование 80-летия Победы и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Известно, что он приедет в Россию с большой делегацией.
Посетит Москву 9 Мая и председатель КНР Си Цзиньпин. Отмечалось, что он принял приглашение Путина еще в начале февраля. В ответ он пригласил российского лидера на мероприятия, которые посвящены 80-летию победы в войне против Японии.
Среди других гостей также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, палестинский лидер Махмуд Аббас, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что квест к 80-летию Победы стартовал во Ржеве.
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