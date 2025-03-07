Украина получила от Великобритании доходы, обеспеченные российскими активами

Киев получил первые 752 миллионов фунтов стерлингов от Лондона, которые обеспечены доходами от замороженных активов России, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что эти средства пойдут на укрепление оборонного потенциала страны. Он также надеется, что в скором времени все суверенные активы РФ будут изъяты и отправлены Киеву.

К слову, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что юридические последствия попыток изъять замороженные российские активы с целью их передачи Киеву будут иметь серьезные судебные последствия.

По его словам, российские власти рассматривают инициативы, связанные с конфискацией активов, как угрозу не только национальным интересам, но и как удар по международной правовой системе. Пресс-секретарь в очередной раз подчеркнул, что такого рода действия противоречат нормам международного права.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о заключении сделки с Лондоном.