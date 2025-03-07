Украина получила от Великобритании доходы, обеспеченные российскими активами

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Всего было перечислено 752 миллионов фунтов стерлингов.

Первые 752 миллиона фунтов стерлингов от Великобритании, обеспеченные доходами о

Фото: © РИА Новости/Доминик Вомер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киев получил первые 752 миллионов фунтов стерлингов от Лондона, которые обеспечены доходами от замороженных активов России, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что эти средства пойдут на укрепление оборонного потенциала страны. Он также надеется, что в скором времени все суверенные активы РФ будут изъяты и отправлены Киеву.

К слову, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что юридические последствия попыток изъять замороженные российские активы с целью их передачи Киеву будут иметь серьезные судебные последствия.

По его словам, российские власти рассматривают инициативы, связанные с конфискацией активов, как угрозу не только национальным интересам, но и как удар по международной правовой системе. Пресс-секретарь в очередной раз подчеркнул, что такого рода действия противоречат нормам международного права.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о заключении сделки с Лондоном.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:03
Карты на руках Москвы: Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
20:50
RuStore более 100 млн раз установили на устройства
20:37
Россияне стали меньше пить водку: продажи крепкого алкоголя резко упали
20:22
ЦРУ задержали подозреваемого в обучении напавших на «Крокус» террористов
20:07
Сразу два крупных пожара охватили Ленинский район в Нижнем Новгороде
19:57
Табор уходит в бизнес: кто такие цыгане и чтут ли они закон

Сейчас читают

«Что я могу поделать?» — Муцениеце рассказала о своей физиологической особенности
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской