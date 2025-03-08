Огненная работа гаубиц М-46 в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 32 0

Сгорели минометные расчеты ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область

Расчеты гаубиц М-46 мотострелкового полка группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили минометные расчеты ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты 130-мм буксируемых гаубиц М-46 мотострелкового полка группировки выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций, минометных расчетов, живой силы ВСУ. Расчеты в постоянной готовности. Военнослужащим приходится ежедневно работать в различных условиях. В любое время они готовы открыть огонь, нанести огневое поражение противнику. Опыт расчетов позволяет бить первым снарядом точно в цель.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду. Координаты обнаруженных целей поступают напрямую командованию артиллерийских батарей.

В этот раз операторы разведывательного БпЛА вскрыли несколько минометных расчетов ВСУ одного из подразделений ВСУ, после чего расчеты орудий нанесли артиллерийский удар по противнику. Огонь велся с точной корректировкой разведчиков, что позволило полностью уничтожить минометные расчеты боевиков ВСУ.

Расчеты гаубиц М-46 «утюжат» врага на подступах к переднему краю. На видео расчет 130-миллиметровой гаубицы работает с точностью снайперской винтовки. В ходе выполнения боевых задач артиллерийские расчеты используют осколочно-фугасные боеприпасы, способные поражать как живую силу, так и бронетехнику ВСУ.

Тема:
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