В результате атаки украинских дронов на село Гирьи Беловского района Курской области пострадала супружеская пара, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Ранены двое супругов. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины — множественные осколочные грудной клетки, головы и спины», — написал он в Telegram-канале.

Супруги находятся в больнице, угрозы их жизни нет. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Помимо этого, при атаке на село дрон повредил гражданский автомобиль. Водитель не пострадал.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО РФ за неделю сбили 21 бомбу JDAM производства США.