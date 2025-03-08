Обманули многих: Волочкова смогла вернуть деньги у финансовой пирамиды

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 61 0

Волочкова: вернула деньги у финансовой пирамиды QBF после публичных заявлений

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Знаменитость стремится предостеречь людей от подобных ошибок.

Заслуженная артистка РФ балерина Анастасия Волочкова смогла вернуть свои деньги у брокерской компании QBF. Об этом звезда рассказала эксклюзивно 5-tv.ru.

По словам Волочковой, она провела множество переговоров с разными менеджерами QBF, которые перекладывали ответственность друг на друга. Вскоре стало понятно, что вложенные два миллиона рублей компания возвращать не собирается. Волочкова обратилась в полицию, написала заявление и рассказала обо всем произошедшем общественности.

«Этому заявлению был дан ход. Плюс я вынуждена была сделать эту ситуацию публичной для того, чтобы предостеречь других людей, чтобы они не велись на эти финансовые пирамиды», — поделилась артистка.

Когда данная информация попала на федеральные каналы, с балериной связался глава компании. Он пообещал вернуть деньги и попросил Волочкову прекратить говорить об этом открыто.

Однако балерина брать свои слова обратно не собиралась. Так или иначе 2,2 миллиона рублей артистке были возвращены.

Знаменитость рассказала, что представители QBF позвонили ей первыми, узнав каким-то образом ее номер телефона. Они просили звезду прорекламировать компанию своим финансово обеспеченным знакомым. Однако прежде чем кому-то и что-то советовать, Волочкова решила самостоятельно протестировать QBF.

Ей обещали, что за год вложенная сумма увеличится на 10%. Однако вскоре в компании начали проходить обыски.

«Они обманули очень многих, и у них многомиллиардные долги перед разными людьми: перед людьми, у которых много денег, перед людьми, которые вообще не имеют денег. Пенсионеры вкладывали туда, сдавая последнюю пенсию, в надежде получить обещанные проценты, и в итоге оказывались обманутыми», — объяснила Волочкова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Анастасия Волочкова зарабатывает деньги.

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