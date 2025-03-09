Мама SHAMAN расплакалась на концерте сына

По окончании песни, посвященной родительнице, никто из слушателей не остался равнодушным.

Мать заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, Людмила Дронова разрыдалась прямо во время концерта сына. Соответствующее видео из столичной Live Арены, где проходит сольный концерт исполнителя под названием «Ты моя», появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах заметно, как внимательно родительница, присутствовавшая в зале, слушает песню «Мама». Только когда исполнитель закончил номер, она смогла успокоиться и промокнуть глаза платком.

«Сегодня здесь присутствует моя мама», — под аплодисменты поклонников объявил Дронов, смотря на нее.

Сам концерт начался достаточно экстравагантно. Певец выехал к гостям арены верхом на коне. После чего направился к красному трону, который заранее подготовили для него работники площадки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина и SHAMAN официально признались в любви, поцеловавшись на глазах у огромного количества зрителей.