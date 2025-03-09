«С тобой теперь мы бывшие»: SHAMAN посвятил своим прошлым отношениям песню

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 72 0

SHAMAN презентовал песню о своих бывших

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Послание экс-возлюбленным певец передал прямо со сцены.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, порадовал поклонников очередным треком. Впервые услышать новый хит смогли гости столичной Live Арены, где исполнитель организовал сольный концерт под названием «Ты моя». Видео с выступления появилось в распоряжении 5-tv.ru.

«Бывшие, оставим фразы лишние. Нет повода для ревности. Любовь от нас давно ушла», — такие строки звучат в новой композиции исполнителя.

Перед этой песней певец публично признался в любви к главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной, которую поцеловал на глазах у тысячи изумленных фанатов, долгое время подозревавших его в начале новых отношений.

Известно, что до Мизулиной SHAMAN состоял в официальном браке с Еленой Мартыновой, с которой развелся, по его словам, из-за слишком напряженного графика работы. Однако Елена была не первой супругой знаменитости. Его первая любовь — учительница вокала Марина Рощупкина. Они расстались, когда та не захотела переезжать из Новомосковска в Москву. От первого брака у Дронова есть дочь Варя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Людмила Дронова расплакалась на концерте сына.

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