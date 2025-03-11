Отражена массированная атака летевших в сторону Москвы беспилотников ВСУ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 224 0

Силами ПВО было сбито несколько украинских беспилотников в Московской области

Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака шести бпла

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Введены временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

В Московской области силами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В связи с инцидентом на работу аэропортов Жуковский и Домодедово введены временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.

В общей сложности в Московской области было сбито 26 беспилотников, по данным на 05:25 (мск).

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ.

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