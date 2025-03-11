Пока на паузе: когда США продолжат поставлять вооружение на Украину

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 68 0

Рубио: продолжат ли США поставлять вооружение на Украину, зависит от переговоров

Возобновятся ли поставки вооружения США на Украину

Фото: www.globallookpress.com/Airman 1st Class Amanda Jett

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Представители Вашингтона и Киева проведут переговоры в Джидде.

Возобновят ли США поставки вооружения Киеву, станет ясно после переговоров Соединенных Штатов и Украины в Саудовской Аравии. Об этом сообщил на пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио.

По словам представителя Белого дома, от переговоров США и Украины 11 марта в Джидде зависит, будет ли Вашингтон поставлять Киеву разведывательные данные и вооружение.

«Если мы проведем хорошую встречу, которая нам понравится, и мы сможем отчитаться перед президентом, тогда, я думаю, будут приняты решения в отношении паузы, текущей паузы», — заявил Рубио.

Госсекретарь отметил, что президента Украины Владимира Зеленского не будет на переговорах в Саудовской Аравии.

Кроме вопроса о помощи, представители двух стран продолжат обсуждать совместную разработку минеральных ресурсов Незалежной. Ранее переговоры по данному вопросу в Белом доме были сорваны.

Ранее 5-tv.ru писал, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Украине очевидно будет сложно вернуться к границам 2014 года.

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