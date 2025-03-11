Готовы ко всему: Песков призвал не надевать розовые очки из-за действий США

Важно при любом раскладе отстаивать интересы России.

Не стоит спешить надевать розовые очки из-за действий США. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на научно-практической конференции «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров».

«Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но все-таки быть готовыми к худшему», — заметил представитель Кремля.

По словам Пескова, важно всегда быть готовыми отстаивать интересы нашей страны, а не надеяться на помощь.

Даже если Соединенные Штаты действительно прекратят поставки вооружения на Украину, ситуацию это изменит не сильно. Так как Незалежной хватит уже доставленного оружия еще на несколько месяцев активных боевых действий, подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

У РФ и без поддержки США получится достичь целей СВО, уверен Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что боевые действия идут не только на передовой, но и в информационном пространстве.

«Война идет. Квази-война против нашей страны. Прокси-война. Назовите как угодно, но она идет. Начиналось это как специальная военная операция, но превратилось в нечто большее, в нечто более судьбоносное для всего мира, но главное, для нас — для нашей страны», — уверен пресс-секретарь Путина.

Он заметил, что за три года СВО российские журналисты значительно улучшили свои навыки ведения информационной борьбы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Песков уличил Францию в нарушении договоренностей.