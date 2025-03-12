Российские ученые разработали уникальное питание для незрячих футболистов

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

В РОСБИОТЕХе создано уникальное питание для незрячих футболистов

В России разработали специальное питание для незрячих футболистов

Фото: 5-tv.ru

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Рацион паралимпийских спортсменов должен быть обогащен витаминами и минералами.

Специалисты Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) представили инновационный продукт, специально адаптированный для физиологических потребностей незрячих футболистов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Разработка принадлежит студентке четвертого курса кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Ксении Чемодановой. Под руководством директора Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И. А. Рогова Дмитрия Куликова, учащаяся создала уникальный коктейль из сублимированных пюре с добавлением микробиологических культур. Он способен помочь паралимпийцам восполнить дефицит витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья и физической активности.

Исследования показали, что незрячие футболисты могут страдать от нехватки кальция, железа и витамина D из-за интенсивных физических нагрузок. Ученые отметили, что физическая активность незрячих спортсменов отличается от нагрузки у зрячих, что связано с повышенным напряжением нервной системы и снижением восстановительных возможностей.

Как сообщил научный руководитель проекта Дмитрий Куликов, в настоящий момент исследователи работают над финальной версией коктейля, который планируется протестировать в соревновательный период с участием сборной команды России по футболу среди незрячих.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Правительстве заявили о важности проектов в сфере технологического лидерства России.

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Российские ученые разработали уникальное питание для незрячих футболистов

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