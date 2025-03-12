Российские ученые разработали уникальное питание для незрячих футболистов

В РОСБИОТЕХе создано уникальное питание для незрячих футболистов
Фото: 5-tv.ru
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Рацион паралимпийских спортсменов должен быть обогащен витаминами и минералами.
Специалисты Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) представили инновационный продукт, специально адаптированный для физиологических потребностей незрячих футболистов. Об этом сообщает Lenta.ru.
Разработка принадлежит студентке четвертого курса кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Ксении Чемодановой. Под руководством директора Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И. А. Рогова Дмитрия Куликова, учащаяся создала уникальный коктейль из сублимированных пюре с добавлением микробиологических культур. Он способен помочь паралимпийцам восполнить дефицит витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья и физической активности.
Исследования показали, что незрячие футболисты могут страдать от нехватки кальция, железа и витамина D из-за интенсивных физических нагрузок. Ученые отметили, что физическая активность незрячих спортсменов отличается от нагрузки у зрячих, что связано с повышенным напряжением нервной системы и снижением восстановительных возможностей.
Как сообщил научный руководитель проекта Дмитрий Куликов, в настоящий момент исследователи работают над финальной версией коктейля, который планируется протестировать в соревновательный период с участием сборной команды России по футболу среди незрячих.
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