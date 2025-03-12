Бойцы ВС РФ показали трубопровод, через который проникли в тыл ВСУ

Российские бойцы показали корреспонденту «Известий» Сергею Прудникову трубопровод, через который им удалось проникнуть в тыл боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи Курской области.

«Это то, с чего начиналась вся операция. Первый вход, далее подземные переходы протяженностью 500 метров с разными углублениями от одного до четырех метров — с трубами, двойными, тройными накатами. Подземные переходы, места для проживания, хозблок», — рассказал военный с позывным «Фокс» группы «Тимсо» спецназа «Ахмат».

Командир подразделения связи спецназа «Ахмат» с позывным Тимсо рассказал, что военнослужащие буквально шли в неизвестность. Они не могли предположить, что их ожидает на выходе из трубопровода. И не исключали варианта, что на выходе их поджидают вражеские танки с пулеметами. Несмотря на это, они продолжали выполнение задачи.

Чтобы проникнуть в тыл ВСУ, военнослужащим пришлось пройти 15 километров с малым содержанием кислорода. Кроме того, на протяжении всей дистанции бойцы несли с собой запасы еды и воды.

«Конечно же, это достаточно крупная дистанция для броска с учетом того, что просто так в реальной жизни пройти 15 километров — это для каждого ерунда, даже на костылях можно пройти 15 километров, и ты даже не устанешь. Но в условиях с малым содержанием кислорода, в условиях содержания вредных отравляющих веществ, в условиях, когда ты не можешь встать в полный рост, а только метр сорок, то это достаточно проблематично», — объяснил боец.

Прежде стало известно, что российские силы провели смелую операцию в Курской области, застав противника врасплох. Бойцы ВС РФ проникли в тыл противника под Суджей, преодолев 15 километров внутри трубопровода.

В операции были задействованы сводный штурмовой отряд, сформированный из военных 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда спецназа «Ахмат», а также добровольцев штурмовой бригады «Ветераны».

В результате операции была нарушена система управления обороной ВСУ по всей линии соприкосновения с противником в регионе. Это позволило нашим бойцам за несколько дней освободить более восьми населенных пунктов в Курской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путину доложили об операции ВС РФ с трубопроводом в Курской области.