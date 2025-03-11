Путину доложили об операции ВС РФ с трубопроводом в Курской области

Наши бойцы проникли в тыл противника через газопровод, преодолев 15 километров.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Президенту России Владимиру Путину доложили об операции российской армии с проходом в тыл ВСУ через трубопровод в районе Суджи Курской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».
Он отметил, что глава государства в курсе о всех деталях этой операции.
«Разумеется, ему докладывали, и докладывали <…> еще до начала этой операции», — сказал Песков.
Он уточнил, что российский лидер часто общается с участниками спецоперации.
Российские бойцы проникли в глубокий тыл противника, используя трубу диаметром менее полутора метров. Они преодолели расстояние около 15 километров, что заняло несколько дней. Это был сложный путь.
Проникнув в тыл противника через газопровод, наши военные оказались в самом центре сил ВСУ. Киевские боевики явно не ожидали такого поворота событий.
Смелая операция нарушила систему управления киевской группировки на всей линии фронта в Курской области.
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