Путину доложили об операции ВС РФ с трубопроводом в Курской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 62 0

Наши бойцы проникли в тыл противника через газопровод, преодолев 15 километров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Президенту России Владимиру Путину доложили об операции российской армии с проходом в тыл ВСУ через трубопровод в районе Суджи Курской области. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

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Он отметил, что глава государства в курсе о всех деталях этой операции.

«Разумеется, ему докладывали, и докладывали <…> еще до начала этой операции», — сказал Песков.

Он уточнил, что российский лидер часто общается с участниками спецоперации.

Российские бойцы проникли в глубокий тыл противника, используя трубу диаметром менее полутора метров. Они преодолели расстояние около 15 километров, что заняло несколько дней. Это был сложный путь.

Проникнув в тыл противника через газопровод, наши военные оказались в самом центре сил ВСУ. Киевские боевики явно не ожидали такого поворота событий.

Смелая операция нарушила систему управления киевской группировки на всей линии фронта в Курской области.

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