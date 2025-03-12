Планы Украины в Курской области провалились, заявил Герасимов
Герасимов: планы Украины в Курской области провалились
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Глава Генштаба доложил Владимиру Путину о ситуации в регионе.
Планы киевского режима по созданию плацдарма в Курской области — провалились. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
«Киевский режим ставил целью создание в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования потом его в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией. Эти замыслы противника полностью провалились», — сказал он.
Герасимов отметил, что порядка 86% от занятой националистами территории в Курской области освобождено. Так, за последние пять наши войска вернули контроль над 24 населенными пунктами.
Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в военной форме с армейским камуфляжем, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Глава государства, в свою очередь, поручил в кратчайшие сроки разгромить остатки противника в Курской области.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.
От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
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