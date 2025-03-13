Группа «Пропаганда» выпустит песню с цитатами из речи Владимира Путина

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 22 0

Патриотическая композиция расскажет о единстве народов России.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Солистки из нового состава женской поп-группы «Пропаганда» ко Дню Победы собираются выпустить песню про единство российских народов, вдохновленную речью президента Владимира Путина. Такое заявление они сделали в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru на праздновании дня рождения продюсера Дмитрия Крика.

«Из ближайшего, мы написали песню патриотическую про Россию, про единство российских народов. Она очень скоро выйдет — как раз ближе к 9 мая, в честь Дня Победы. Выйдет очень-очень крутой клип. У нас на эту песню правда очень грандиозные планы, то есть мы хотим, чтобы все люди ее слушали, потому что мы вдохновились речью Владимира Владимировича Путина, и то, что отражено в этой песне, имеет очень глубокий смысл на данный момент времени. Когда эта песня выйдет — вы обязательно узнаете в ней слова Владимира Владимировича — это очень круто, мы очень ждем, когда эта песня выйдет», — воодушевленно рассказали музыканты.

По словам участниц группы, клип на песню уже отснят, и он просто поразит своими масштабами каждого зрителя, не оставив никого равнодушным.

Девушки также признались, что хотели бы выйти на сцену под руку лично с президентом, так как он им очень сильно нравится, и они надеются, что он поддержит их творчество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что школьницы из ДНР впервые побывали на концерте SHAMAN.

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