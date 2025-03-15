Цена курения: сколько минут жизни отнимает одна сигарета

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

Wiley: одна сигарета отнимает у человека 20 минут жизни

Сколько минут жизни отнимает пачка сигарет — точные подсчеты ученых

Фото: 5-tv.ru

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Эксперты поделились неожиданными результатами своего исследования.

Одна сигарета отнимает у человека примерно 20 минут жизни. Об этом говорят данные исследования экспертов из Университетского колледжа Лондона, которые публикует Wiley.

В рамках исследования специалисты проанализировали медицинские данные о здоровье мужчин и женщин разных возрастов. Они делали поправки на анамнез, образ жизни, условия проживания и другие факторы.

Ученые пришли к выводу, что курящие мужчины в целом теряют около десяти лет жизни, а женщины — 11. Согласно результатам исследования, у мужчин одна выкуренная сигарета отнимает 17 минут жизни, а у женщин — 22.

Они также рассчитали вред от выкуренной пачки, в которой содержится около 20 сигарет. По их подсчетам, такая пачка забирает 340 минут жизни у мужского пола и 440 у женского.

Авторы материала напомнили, что никогда не поздно отказаться от курения, даже если данная привычка с человеком долгие годы. Следует помнить, что курение сказывается на состоянии всего организма. Оно провоцирует проблемы с сосудами, сердцем, ЖКТ, легкими.

Кроме того, страдают иммунная и нервная системы. Вредная привычка также негативно сказывается на внешнем виде человека — появляются морщины, угревая сыпь и тусклый цвет лица.

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