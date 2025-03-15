Трое жителей Курской области попали в больницу после обстрела ВСУ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 261 0

Три человека пострадали при обстреле ВСУ Суджанского района

Трое жителей Курской области попали в больницу после обстрела ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Тема:
Курская область

В их числе 12-летний мальчик.

Трое мирных жителей из числа эвакуированных граждан пострадали при обстреле боевиками ВСУ Суджанского района Курской области, их доставили в Курскую областную клиническую больницу. В числе пострадавших 12-летний подросток. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он сообщил, что жители были ранены в ходе обстрела Суджанского района. У пострадавшего мальчика осколочные ранения предплечья, у его мамы — ушиб ноги. Еще одна женщина получила минно-взрывную травму.

«Тем временем с 12 марта по состоянию на 18:00 15 марта из освобожденных населенных пунктов эвакуирован 301 человек, в том числе 12 детей. 119 человек вывезено из Суджи», — добавил Хинштейн.

В этот же день стало известно о том, что в Курской области нашли 378 человека, которые ранее считались пропавшими без вести. Все они находятся в пунктах временного размещения или — в случае необходимости — в больницах. Кроме того, эвакуированные граждане получают помощь психологов МЧС России и специалистов других ведомств.

Врио губернатора отметил, что реестр пропавших без вести людей корректируется ввиду возвращения граждан из освобожденных ВС РФ населенных пунктов Курской области. В случаях, когда статус человека в реестре остается неизменным после его возвращения, нужно прекратить розыскное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что найден дневник жительницы Курской области, погибшей во время оккупации ВСУ.

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