Сергей Собянин поздравил столичных коммунальщиков с Днем работника ЖКХ

День работников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) отмечают в стране ежегодно в третье воскресенье марта. С профессиональным праздником сотрудников отрасли в своем Telegram-канале поздравил Сергей Собянин.

«Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов ЖКХ с профессиональным праздником — днем красоты и чистоты, тепла и уюта, яркого света и хорошего настроения, которое вы ежедневно создаете в столице», — написал мэр Москвы.

Модернизация инженерных сетей и энергосистемы, уборка дорог и дворов, благоустройство улиц и парков, комплексная реконструкция поликлиник и школ, а также капитальный ремонт жилых домов — со всеми этими задачами отлично справляются работники городских служб, превращая столицу в один из самых комфортных мегаполисов мира.

Мэр Москвы поблагодарил сотрудников отрасли за высокий профессионализм, добросовестный труд, внимательное отношение к людям и умение оперативно и эффективно решать самые сложные задачи на благо города и его жителей.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе», — добавил Сергей Собянин.



