Деловое пространство появится в центре Москвы по программе КРТ

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

В результате реализации проекта город получит около 1,7 тысячи рабочих мест.

Деловое пространство появится в центре столицы по программе КРТ

Фото: mos.ru

Участок на Нижней Красносельской улице реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на портале mos.ru. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Современное деловое пространство появится в районе Басманный. В рамках реорганизации участка площадью 1,23 гектара построят офисный комплекс с помещениями различного назначения. Инвестиции в проект оцениваются в 27,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 786 миллионов рублей. В итоге город получит около 1,7 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

У этой территории высокая транспортная доступность, рядом находятся станции метро «Красносельская» и «Бауманская».

«На участке по адресу: улица Нижняя Красносельская, владение 35, строения 1а, 52, 58, 59, 60 построят общественно-деловую недвижимость площадью 59,4 тысячи квадратных метров. Там разместят офисные и коммерческие помещения различного назначения, в том числе магазины, кафе, рестораны и отделения банков. Помимо этого, здесь проложат новые дороги и обустроят пешеходные переходы», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин поздравил столичных коммунальщиков с Днем работника ЖКХ.

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