Деловое пространство появится в центре Москвы по программе КРТ

Участок на Нижней Красносельской улице реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на портале mos.ru. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Современное деловое пространство появится в районе Басманный. В рамках реорганизации участка площадью 1,23 гектара построят офисный комплекс с помещениями различного назначения. Инвестиции в проект оцениваются в 27,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 786 миллионов рублей. В итоге город получит около 1,7 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

У этой территории высокая транспортная доступность, рядом находятся станции метро «Красносельская» и «Бауманская».

«На участке по адресу: улица Нижняя Красносельская, владение 35, строения 1а, 52, 58, 59, 60 построят общественно-деловую недвижимость площадью 59,4 тысячи квадратных метров. Там разместят офисные и коммерческие помещения различного назначения, в том числе магазины, кафе, рестораны и отделения банков. Помимо этого, здесь проложат новые дороги и обустроят пешеходные переходы», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

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