СК возбудил дело о теракте по факту мародерства и убийства жителей Курской области

Преступление было совершено не позднее февраля 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По факту мародерства и убийства мирных жителей Курской области Вооруженными формированиями Украины (ВФУ) возбуждено уголовное дело о террористическом акте, сообщило главное военное следственное управление СК России в своем Telegram-канале.
Украинские неонацисты убили трех мирных жителей в селе Казачья Локня Суджанского района. Произошло это не позднее февраля 2025-го. Уточняется, что дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 («Террористический акт, повлекший причинение смерти человеку») и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ («Мародерство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ССК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства боевиками ВСУ восьми мирных жителей города Суджа в Курской области. Об этом заявили в пресс-службе главного военного следственного управления российского СК.
Предварительно, убийство украинскими боевиками мрных жителей происходили в августе прошлого года — незаконно вторгшиеся на территорию нашей страны диверсанты киевского режима были уличены в расстреле как минимум восьми гражданских, находившихся на временно окупированных землях Курской области.
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