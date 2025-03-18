Лепс бросил невесту одну: Аврора Киба борется с болезнью без поддержки жениха

19-летняя суженая певца осталась одна в Лондоне.

Невеста народного артиста РФ Григория Лепса, Аврора Киба, которая сейчас учится в Лондонском колледже моды, сообщила о проблемах со здоровьем. 7Дней.ru поделились фотографиями девушки, на которых видно, что она лежит под капельницей.

«В попытках восстановиться… болею», — прокомментировала Киба, отказавшись раскрывать диагноз или подробности своего состояния.

Кадры с капельницей вызвали беспокойство у ее подписчиков. Девушка находится в Англии, куда ее жениху, Григорию Лепсу, въезд запрещен из-за санкций. Это означает, что певец не может быть рядом с ней и помочь в лечении.

Аврора Киба и Григорий Лепс планируют сыграть свадьбу этим летом. Несмотря на разницу в возрасте (Лепс старше своей невесты на 44 года), певец уверен, что Аврора станет прекрасной женой и матерью его будущих детей. В феврале на своем дне рождения девушка даже загадала желание, связанное с рождением ребенка.

Однако последние события могут внести коррективы в их планы. Пока Аврора борется с болезнью, Лепс остается в России и не может поддержать ее лично.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лепс готовится к свадьбе.