«Молодой, симпатичный, незарегистрированный»: Лепс готовится к свадьбе

Григорий Лепс в скором времени может снова стать женатым мужчиной. Какие планы на дальнейшую жизнь строит певец, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Григорий Лепс готовится к свадьбе. Когда состоится долгожданный праздник? Сколько платьев собирается сменить невеста во время торжества? И как приводит себя в форму 62-летний жених? Смирились ли с выбором дочери родители Авроры? И правда, что 19-летняя девушка уже готовится стать матерью? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Всякое случается в жизни между двумя людьми… Мне только 62, еще восемь лет в запасе. Молодой, симпатичный, незарегистрированный», — подчеркнул народный артист РФ Григорий Лепс.

Судя по всему, без штампа в паспорте певцу осталось ходить недолго. Совсем скоро он собирается жениться на своей возлюбленной, которая младше него на 44 года.

«Многая лета, горько! Григорий Викторович — молодец. Он честный, понятный, прямой, без этой звездной пыли. Он просто очень крутой музыкант и мужик с большой буквы. Девушки таких любят», — высказался певец Влад Топалов.

«Совет на любовь. Класс! Григорий, счастья вам», — заявила телеведущая Регина Тодоренко.

Некоторые поклонники уверены: пара, наконец, определилась с датой свадьбы, потому что Аврора ждет ребенка.

«Я думаю, что у них действительно любовь. Просто, судя по тому, как Григорий вообще изменился, как он светится изнутри. Мне кажется, можно будет только порадоваться за них», — выразила мнение телеведущая Мария Шахова.

«Конечно, я еще не раз стану отцом. Пару-тройку раз будем», — признался Лепс.

Недавно девушка отметила день рождения. Ей исполнилось 19. Когда именинница задувала свечи на праздничном торте, она пожелала своей матери внучку. Намекнув, что уже готова к пополнению. Женщина была, мягко говоря, в шоке.

«Ты что, с ума сошла? Нет, бабушкой я еще не могу быть», — ответила она.

Сейчас Аврора Киба получает образование в Лондоне. Навещать ее Лепс не может из-за наложенных на него санкций. Пара видится только во время приездов девушки в Россию. Однако недавно она написала на своей странице в соцсети, что в скором времени планирует перевестись на учебу в Москву. Но почему?

«Образование у нас не хуже, чем в Лондоне, а может, даже и лучше. Рядом любимый человек. Да, пусть на гастролях, но все равно будет чаще видеть, чем там», — отметил светский журналист Денис Сорокин.

«Аврора в отъезде, она учится. Мы ждем, так сказать, вся страна ждет, когда она вернется», — поделился Григорий Лепс.

Многие до сих пор не верят в этот союз. Люди не понимают, зачем девушке такой взрослый мужчина, за плечами которого вереница скандалов, проблемы с алкоголем и два развода. Одни предполагают: Аврору привлекли слава и деньги. Другие говорят, что таким образом она пытается пробиться в шоу-бизнес. Но Лепс и его знакомые не согласны.

«Она довольно скромный человек, непритязательный такой, аккуратный», — подчеркнул певец.

«В ней нет никакой меркантильности. Она не светская львица, которая пытается мужика обобрать, как липку, оставив ни с чем. Она очень внимательно относится к Лепсу, заботится, смотрит на него влюбленными глазами. Я думаю, что Григорию очень сильно повезло с ней», — высказался журналист Сорокин.

Певец уверяет: у них все серьезно. И мечтает, что Киба подарит ему как минимум троих наследников. А также планирует не просто пойти с невестой в ЗАГС, но и обвенчаться.

«Венчание — очень такой серьезный шаг. Я человек верующий, я бы не был против», — признался Лепс.

Как сообщает пресса, мама девушки не одобряет ее роман с артистом. И якобы пытается отговорить дочь от предстоящей свадьбы. Причина — огромная разница в возрасте. Ведь потенциальный зять старше даже своей будущей тещи.

«Каждый родитель желает своему ребенку счастья. Конечно, может быть, им хотелось бы, чтобы избраннику дочери было 20 лет. А нахрена ей все эти нищеброды, понимаете? Вкалывать, пока он там что-то добьется», — выразил мнение Сорокин.

Отношения Лепса и Кибы смущают не только мать девушки, но и детей певца. И это немудрено — старшей дочери артиста на 21 год больше, чем невесте.

«Наверное, все-таки они испытывают некое чувство дискомфорта. В некоторой степени им действительно обидно и за маму, и за папу. Как-то так получилось в жизни», — предположил музыкант.

Но, по словам Григория, мнение наследников его волнует не сильно. В конце концов, он взрослый человек и хочет быть счастливым. Певец намерен устроить для Авроры шикарную свадьбу. Киба уже призналась подписчикам, что у нее будет целых три подвенечных платья. Дизайн она разрабатывает сама вместе с известным российским брендом.

«Григорий у нас человек широкий, понимаете? Он не скупердяй, не какой-то жмот. То есть, если он решит организовать торжество, то это будет торжество яркое и запоминающееся. Лепс воплотит все желания своей избранницы. Это сто процентов», — заверил журналист Сорокин.

Григорий тоже вовсю готовится к важному дню. Уже выбрал себе наряд.

«Купил новый пиджак. Пока не показываю никому», — заявил он.

Чтобы пиджак сидел идеально, жених старается к празднику привести себя в форму.

«Я в тренажерном зале каждый день. В лучшем случае через день. Я не занимаюсь спортом, занимаюсь физкультурой. В этом возрасте спортом заниматься уже сложновато. Грубо говоря, поддерживать себя в нормальной физической форме вполне возможно», — поделился певец.

Коллеги Лепса ждут свадебных приглашений. Но будут ли среди гостей мать невесты и дети жениха? Ответ на этот вопрос станет известен только летом, когда состоится торжественная церемония.