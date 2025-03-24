«Важно разговаривать»: как хорошие девочки портят семейную идиллию

«Отношения — это не про идеал, это про разговор», — к такому выводу пришли звезды премьеры «Опасная близость».

Уже не в моде быть хорошим. Почему не нужно контролировать, и с каким партнером можно построить идеальные отношения, эксклюзивно узнала корреспондент 5-tv.ru на закрытом показе нового сериала «Опасная близость».

В разгар тренда на «некрасивую картинку» — где-то в стороне плачут хорошие девочки, ведь контролировать становится сложнее. Отношения — они, как молочные реки. Необъятный и плодородный край, который ты можешь превратить как в высушенную пустыню, так и в яркий оазис.

«Идеализация отношений — это остатки детского воображения…» — говорит Леонид Бичевин, сыгравший контролера и агрессора в «Опасной близости».

Если задуматься о причинах, по которым контролеры не могут отпустить ситуацию, то можно докопаться до самого детства, где и кроется ответ. Очень часто родители, желая создать «красивую» семью, дают своему ребенку не жизненный опыт, а инструкцию, по тому, как притворяться прилежным, чтобы всем нравилось.

Героиня Лизы Боярской в новом сериале — пример того, что в погоне за безупречностью, как раз и идет потеря настоящего.

«Лучший муж, лучшая дочь, лучшая собака — за этой картинкой было тотальное одиночество», — рассказывает Боярская про свой новый образ в сериале.

Ее героиня — пластический хирург, у которой семья, в силу профессиональной деформации, — это тоже лицо, где должен быть ровный нос, красивая улыбка и отсутствие второго подбородка. Актриса делится, что свою дочь в сериале она тоже растила из позиции — есть здоровую еду, учиться и вообще делать все то, чтобы быть хорошей девочкой.

«Что такое идеальные отношения? Я не знаю. Это не про идеал — это кривая», — рассуждает Владислав Ценев, пришедший поддержать коллег на премьере.

На красной дорожке появились и любители держать все в своих руках. Актриса Мария Андреева говорит:

«Все демонизируют контроль сейчас. А это очень хорошо. Я смотрю на контроль, как на свод правил, по которым ты живешь!»

Действительно, можно безумно хотеть управлять чужой жизнью, а можно просто хорошо управлять своей. И все это — контроль.

«Мы можем контролировать все внутри себя, но внешний мир невозможно. Если человек это не замечает — это трагедия!» — рассуждает Бичевин.

В конечном итоге, мы все — люди. Да, и бывает так, что можем заиграться в иллюзии, фантазии о красивой жизни. Как говорит, Бичевин, в глубине души всем хочется счастья, игр и мечт. Но разрушить хрустальный замок и спасти семью сможет только диалог.

«Рот если умеет открываться, да еще и язык шевелиться — это такой люкс, ведь обо всем можно договориться», — шутит блогер «Оказия» Андрей Савочкин.

А актриса Льянка Грыу культурно подтверждает, что в коммуникации может родиться новое дыхание брака!

«Мне не нравится, когда люди пытаются переделывать друг друга. Нужно принимать образ жизни партнера… Почти каждый вечер у нас традиция разговаривать», — делится Боярская своими секретами крепкой семьи.

Этим летом она будет отмечать 15 лет совместной жизни с супругом Максимом Матвеевым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Боярская появилась на премьере сериала «Опасная близость» в гордом одиночестве.