«Паническая атака»: мировые СМИ обсуждают телефонный разговор Путина и Трампа

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Руководители стран Европы буквально «дрожат» в ожидании.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа сейчас тема номер один для всех мировых средств массовой информации.

The Washington Post пишет, что многие детали потенциального договора были согласованы, но остается еще много пунктов для обсуждения. The Wall Street Journal отмечат, что прекращение огня на Украине напрямую зависит от разговора Путина и Трампа.

Немецкая Bild рассказывает про европейские страхи. Так руководство стран Европейского союза дрожит в ожидании звонка, ведь он может повлиять на всю систему безопасности на континенте.

Итальянская Corriere della Sera сообщает, что Украина тоже переживает паническую атаку. Больше всего там боятся, что США перестанут поддерживать Киев и сделают ставку на стратегическое сотрудничество с Москвой.

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