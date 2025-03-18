Смартфоны и зрение: как избежать близорукости в эпоху гаджетов

|
Анна Криушина
Анна Криушина 30 0

Офтальмолог Степанов: темная тема экрана поможет предотвратить близорукость

+Смартфоны и зрение: как избежать близорукости в эпоху гаджетов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия занимает третье место в мире по распространенности миопии среди молодежи.

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, но их длительное использование может серьезно навредить зрению. Врач-офтальмолог Михаил Степанов в беседе с Lenta.ru рассказал, как защитить глаза от вредного воздействия гаджетов и предотвратить развитие близорукости.

Медик объяснил, что экраны смартфонов интенсивно излучают голубой свет, который при постоянном использовании может вызывать переутомление глаз. Это приводит к снижению контрастности изображения и увеличивает нагрузку на зрительную систему.

«При длительной работе со смартфоном развивается синдром компьютерного зрения. Симптомы: сухость, покраснение, ощущение песка в глазах, размытость зрения. Это связано с тем, что при концентрации на экране мы моргаем примерно в три раза реже, чем обычно, что приводит к недостаточному увлажнению слизистой глаза», — отметил врач.

Кроме того, долгое рассматривание экрана на близком расстоянии может вызвать спазм аккомодации, или ложную близорукость. Это состояние заставляет мышцы, отвечающие за фокусировку, находиться в постоянном напряжении, что со временем может привести к развитию миопии (близорукости. — Прим.ред.), особенно у детей и подростков.

По словам офтальмолога, Россия занимает третье место в мире по распространенности миопии среди молодежи — 46% детей страдают от этой патологии. Это связано с увеличением времени, проводимого перед экранами.

«Полной слепотой использование смартфона напрямую не грозит, но постоянная нагрузка на глаза без перерывов может существенно ухудшить зрение и спровоцировать хроническую усталость», — предупредил Степанов.

Чтобы сократить негативное влияние смартфонов на зрение, следует каждые 20 минут использования гаджетов делать перерыв на 20 секунд и смотреть на объекты в разной удаленности.

Также не держите телефон слишком близко к глазам. Оптимальное расстояние от глаз до экрана — 30-40 сантиметров. Кроме того, врач советует использовать темную тему и режим защиты от синего света. Эти настройки помогут снизить нагрузку на глаза.

Частое моргание и прогулки на свежем воздухе помогают глазам расслабиться и снять усталость. Однако, если вы уже замечаете проблемы со зрением, лучшего всего проконсультироваться с офтальмологом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему женатые люди чаще страдают ожирением.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
81.50
-2.81 87.57
-3.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

21:25
«Внучка нациста»: Захарова прокомментировала выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН
21:02
Путин и Трамп обсудили улучшение двусторонних отношений между США и Россией
20:43
«Это первый случай»: хуситы взяли на себя ответственность за атаку на авианосец США
20:39
Путин проинформировал Трампа об обмене пленными между Россией и Украиной
20:30
Путин поддержал идею Трампа об отказе от ударов по объектам энергетики на 30 дней
20:21
Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию

Сейчас читают

«Я больше не ребенок» —умер отец Филиппа Киркорова народный артист России Бедрос
Новая беда? Кейт Миддлтон напугала публику состоянием рук
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Первый народный иностранец России: умер Бедрос Киркоров

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп