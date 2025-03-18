+Смартфоны и зрение: как избежать близорукости в эпоху гаджетов

Россия занимает третье место в мире по распространенности миопии среди молодежи.

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, но их длительное использование может серьезно навредить зрению. Врач-офтальмолог Михаил Степанов в беседе с Lenta.ru рассказал, как защитить глаза от вредного воздействия гаджетов и предотвратить развитие близорукости.

Медик объяснил, что экраны смартфонов интенсивно излучают голубой свет, который при постоянном использовании может вызывать переутомление глаз. Это приводит к снижению контрастности изображения и увеличивает нагрузку на зрительную систему.

«При длительной работе со смартфоном развивается синдром компьютерного зрения. Симптомы: сухость, покраснение, ощущение песка в глазах, размытость зрения. Это связано с тем, что при концентрации на экране мы моргаем примерно в три раза реже, чем обычно, что приводит к недостаточному увлажнению слизистой глаза», — отметил врач.

Кроме того, долгое рассматривание экрана на близком расстоянии может вызвать спазм аккомодации, или ложную близорукость. Это состояние заставляет мышцы, отвечающие за фокусировку, находиться в постоянном напряжении, что со временем может привести к развитию миопии (близорукости. — Прим.ред.), особенно у детей и подростков.

По словам офтальмолога, Россия занимает третье место в мире по распространенности миопии среди молодежи — 46% детей страдают от этой патологии. Это связано с увеличением времени, проводимого перед экранами.

«Полной слепотой использование смартфона напрямую не грозит, но постоянная нагрузка на глаза без перерывов может существенно ухудшить зрение и спровоцировать хроническую усталость», — предупредил Степанов.

Чтобы сократить негативное влияние смартфонов на зрение, следует каждые 20 минут использования гаджетов делать перерыв на 20 секунд и смотреть на объекты в разной удаленности.

Также не держите телефон слишком близко к глазам. Оптимальное расстояние от глаз до экрана — 30-40 сантиметров. Кроме того, врач советует использовать темную тему и режим защиты от синего света. Эти настройки помогут снизить нагрузку на глаза.

Частое моргание и прогулки на свежем воздухе помогают глазам расслабиться и снять усталость. Однако, если вы уже замечаете проблемы со зрением, лучшего всего проконсультироваться с офтальмологом.

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