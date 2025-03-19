Секрет прост: диетолог дала действенные советы по рациону для бодрости по утрам

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 35 0

Диетолог Капустина: для бодрости по утрам стоит есть орехи, авокадо и печень

Секрет прост: диетолог дала действенные советы по рациону для бодрости по утрам

Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio

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Постоянная усталость — признак нехватки витаминов в организме.

Для бодрости по утрам стоит есть орехи, авокадо и печень. Об этом рассказала врач-диетолог Алена Капустина в беседе с агентством RuNews24.Ru.

Специалист отметила: если вам сложно вставать по утрам, то дело здесь может быть в дефиците определенных витаминов и минералов, а также в неправильном питании.

«Полноценный и сбалансированный рацион питания — залог хорошего самочувствия и бодрого пробуждения по утрам», — говорит врач.

Чаще всего именно дефицит железа является одной из распространенных причин усталости с утра. Кроме того, немаловажную роль здесь играет витамин D и магний, который, в частности, регулирует сон и уровень энергии. При этом витамины группы В необходимы для нормальной работы системы нервного и энергетического обмена.

Кроме того, организму нужен белок, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови и обеспечения здоровья организма необходим белок. Также на бодрость влияет обезвоживание.

Эксперт советует пить как можно больше воды, особенно утром. Также стоит включить в свое меню печень, красное мясо, жирную рыбу, морепродукты, шпинат, бобовые, тыквенные семечки, яичные желтки, грибы, молоко и йогурт. Можно еще добавить орехи, цельнозерновые продукты, зеленые овощи, семена, авокадо и темный шоколад,

Ранее 5-tv.ru писал, что диетолог рассказала о пользе зеленого чая. Как напиток влияет на похудение?

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