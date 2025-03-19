Дочь Киркорова оставила послание дедушке Бедросу

Народный артист скончался на 93-м году жизни.

Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория почтила память умершего дедушки Бедроса. Болгарский, советский и российский исполнитель, первый иностранец, удостоенный звания народного артиста РФ, скончался 18 марта в результате остановки сердца, ему было 92 года. Об этом сообщил его сын в личном блоге, отметив, что с этих пор он «больше не ребенок».

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Внучка Бедроса Филипповича не оставила печальное событие без комментария в соцсетях. Девочке 13 лет, и она регулярно делится с подписчиками тем, что происходит в ее жизни. Со знаменитым дедом она была очень близка и проводила много времени, а также регулярно появлялась с ним на публичных мероприятиях.

«Сегодня днем не стало моего дедушки. Мне очень трудно это говорить. Дедушка всегда будет в моем сердце, и всегда буду помнить его. Спасибо за ту любовь, что он мне дал», — написала Алла-Виктория.

Бедрос Киркоров очень любил внуков (У Филиппа есть также 12-летний сын Мартин-Кристин. — Прим. ред.). Он переехал в дом сына и стал жить отдельно от супруги, чтобы помогать с воспитанием. Как рассказывал журналистам артист, жена не захотела оставлять родной город, с тех пор только периодически его навещала. Сам же звездный дедушка бросил даже сцену ради наследников.

Близкие бережно относились к пожилому Бедросу Филипповичу, которого все чаще подводило здоровье. В прессе то и дело появлялись сообщения об очередной госпитализации, но подробностями его состояния семья не разбрасывалась. Филипп Киркоров в ответ на соответствующие вопросы только восхищался отцом-долгожителем и его любовью к жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезды отреагировали на смерть Бедроса Киркорова.