«Замечательный»: Трамп дал оценку своему разговору с Путиным

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Дональд Трамп прокомментировал телефонный диалог с Владимиром Путиным

Трамп назвал замечательным свой разговор с Путиным

Фото: JIM LO SCALZO/POOL/ТАСС

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Дипломатическое общение продолжалось около двух часов.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News охарактеризовал свою телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным как «замечательную». Разговор, который состоялся во вторник и длился почти два часа, стал площадкой для обсуждения множества вопросов, включая стремление глав государств к миру.

«Я думаю, у нас был замечательный разговор, он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах и стремились к миру», — отметил Трамп.

В ходе беседы президенты обсудили ситуацию на Украине и условия для предотвращения эскалации конфликта. По информации Кремля, Путин согласился с предложением Трампа о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Также стороны договорились о начале технических переговоров по введению режима прекращения огня в Черном море и о полном прекращении огня.

Трамп подчеркнул, что обе стороны и глава киевского режима Владимир Зеленский заинтересованы в завершении конфликта. Он выразил уверенность в том, что процесс урегулирования «теперь идет во всю силу» и что есть надежда на его успешное завершение.

Кроме того, Трамп вновь заявил, что кризис вокруг Украины не произошел бы, если бы он оставался президентом США.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский высказался о переговорах Трампа и Путина.

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