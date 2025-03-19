Песков заявил о намерении Путина и Трампа нормализовать отношения между РФ и США

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 50 0

Лидеры двух стран нашли взаимопонимание.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп хорошо понимают друг друга и готовы двигаться в сторону нормализации отношений между РФ и США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам в ходе брифинга.

«Россия и Соединенные Штаты — очень большие государства, и слишком много всего было испорчено во время предыдущих администраций во взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном, поэтому, конечно, потребуется время и усилия, поддерживаемые волей президентов двух стран для реставрации этих отношений», — отметил Песков.

По словам Пескова, президенты России и США находятся в доверительных отношениях и планируют начать восстанавливать отношения межу двумя странами поэтапно. Официальный представитель Кремля назвал это волей двух лидеров.

Кроме того, Путин всегда говорил о необходимости выстраивания отношений, основанные на взаимном доверии, уважении и выгоде. Именно это в данный момент и происходит, отмечает Песков.

Также он добавил, что тема размещения миротворцев на Украине не обсуждалась в ходе телефонного разговора.

Накануне прошел телефонный разговор между лидерами России и США. Он длился более полутора часа. Разговор президентов — второй прямой контакт между ними с начала нового срока Трампа. Первый состоялся 12 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как прошел разговор Путина и Трампа. В основном речь шла о необходимости мира и прекращения огня в конфликте на Украине.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
81.50
-2.81 87.57
-3.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:42
В Кремле сообщили о продолжении моратория на удары по энергообъектам Украины
14:34
Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоится 19 марта
14:28
«Я не Яга»: Надежда Бабкина похвасталась популярностью у мужчин в свои 75
14:26
Путин: войска РФ завершают разгром украинских боевиков в Курской области
14:17
В Кремле отреагировали на удары Украины по объектам энергетики
14:13
Суд вынес приговор отцу стрелявшей в гимназии 14-летней девочки в Брянске

Сейчас читают

Игорь Левитас: Причина конфликта на Украине — в менталитете ее жителей
«Я давным-давно наелся»: SHAMAN рассказал, чем его привлекла Екатерина Мизулина
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп