Силы ПВО России уничтожили за ночь 132 беспилотника ВСУ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 13 0

Российские военные сбили за ночь 132 беспилотника ВСУ над семью регионами РФ

Силы ПВО России уничтожили за ночь 132 беспилотника ВСУ

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Украинские боевики атаковали семь регионов РФ.

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 132 украинских дрона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА)», — информирует ведомство.

Всего Вооруженными силами Украины (ВСУ) было атаковано семь регионов РФ. Больше всего дронов направили на Саратовскую область — 54, над Воронежской перехватили 40 аппаратов, а над Белгородской сбили 22 БПЛА. В Ростовской области уничтожили девять беспилотников, по три дрона перехватили в Курской области и в Республике Крым. Еще один аппарат был уничтожен в Липецкой области.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки беспилотников ВСУ.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
20 мар
Занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки беспилотников ВСУ
20 мар
ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на Воронежскую область
19 мар
За ночь силы ПВО России уничтожили 57 беспилотников ВСУ
19 мар
На Кубани после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
18 мар
Над регионами России сбили 46 украинских беспилотников
17 мар
Российские военные уничтожили 22 украинских беспилотника
17 мар
«Купол Донбасса» перехватил в ДНР 198 украинских дронов за прошедшую неделю
16 мар
Над регионами России за ночь сбили 31 беспилотник ВСУ
15 мар
ПВО уничтожила за ночь 126 дронов ВСУ над шестью регионами России
14 мар
СК признал потерпевшими более 70 человек по делу об атаке БПЛА на Москву
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
1.35 90.83
3.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

7:36
Силы ПВО России уничтожили за ночь 132 беспилотника ВСУ
7:30
Ка-52М нанес удар по личному составу и бронетехнике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:18
Застрял во льдах: в Петербурге сухогруз оторвало от причала
7:03
ФСБ предотвратила теракт у здания Приморской администрации в Мариуполе
6:50
Хуситы атаковали авианосную группу США в Красном море и аэропорт Тель-Авива
6:39
Занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки беспилотников ВСУ

Сейчас читают

Игорь Левитас: Причина конфликта на Украине — в менталитете ее жителей
Посмотреть на Джана Ямана: звезды на премьере турецкого сериала «Эль Турко»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп