Занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки беспилотников ВСУ
В результате удара пострадала городская клиническая больница, есть раненые.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Занятия в школах города Энгельса, что в Саратовской области, пройдут в дистанционном режиме после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он подчеркнул, что поставил перед местной администрацией задачу совместно с профильным министерством оперативно оповестить родителей.
Около четырех часов утра по московскому времени Бусаргин предупредил жителей саратовской области, что от Минобороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА. Глава региона заявил о включении локальных систем оповещения и полной готовности всех экстренных служб к вероятным ЧП.
Тем не менее в результате атаки беспилотников повреждения получило здание Энгельсской городской клинической больнице № 1, в нем частично были выбиты окна. Пострадала одна женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, обломки дрона упали на частный дом в районе Соколовой горы, обошлось без жертв и ранений.
Ранее 5-tv.ru писал о массированной атаке БПЛА на Воронежскую область минувшей ночью.
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