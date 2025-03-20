Собянин: в Москве идет беспрецедентное обновление школьной инфраструктуры

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 28 0

В школах появятся образовательные пространства, вдохновляющие на учебу и групповую работу, комфортные кабинеты с удобной мебелью и новым оборудованием, современные медиатеки, уютные места отдыха.

Собянин: в Москве идет беспрецедентное обновление школьной инфраструктуры

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

С 2024 года в Москве реализуется беспрецедентный проект глобального обновления школьной инфраструктуры и материально-технической базы. В рамках масштабной программы «Моя школа» планируется модернизировать до 100 школьных корпусов в год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

«Первые четыре школы уже отремонтированы, в них идет учебный процесс. В этом году приводим в порядок еще около 50. Больше 35 тысяч детей будут учиться в современных, комфортных и высокотехнологичных классах», — написал мэр Москвы.

Параллельно город продолжает строить новые здания. Так, принято решение о возведении пяти передовых школ будущего. Они появятся в районах Пресненский, Мещанский, Басманный и Таганский. Учебные корпуса построят по инновационным стандартам, которые включают создание комфортных пространств для проведения научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы, а также выставочных зон для проектов, медиатеки с атриумом и зонами рекреаций. Особое внимание уделяется визуальной открытости и наполненности помещений светом.

До 2032 года в Москве построят или модернизируют около тысячи школьных зданий.

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