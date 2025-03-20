Шпионаж в Крыму: женщина отправляла данные об объектах ВС РФ разведке Украины

Крымчанке грозит до 20 лет лишения свободы.

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали женщину, которая передавала украинской разведке информацию о российских военных объектах.

28-летняя жительница Джанкойского района вступила в один из украинских Telegram-каналов и предложила администраторам фото и координаты аэродромов, средств противовоздушной обороны и специальной техники. Следователи установили, что работу канала курировало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

За выполнение заданий женщине платили при помощи криптовалюты. А информация использовалась противником при нанесении ракетных ударов. Теперь крымчанке грозит до 20 лет лишения свободы.