Сергей Собянин: В городских кружках и секциях занимаются более 1,5 млн детей

В столичных кружках и секциях занимаются более 1,5 миллиона человек. Это 89 процентов от общего числа детей в возрасте от пяти до 18 лет, сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Например, во всех школах столицы работают спортивные клубы. Также действуют сотни школьных театров и театральных объединений. Гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти — неотъемлемая часть образовательного процесса», — написал мэр Москвы.

Спортивные клубы с секциями по разным видам спорта посещают сотни тысяч учащихся. Для детей также открыты школьные театры и театральные объединения, в которых занимаются более 66 тысяч юных москвичей.

В столичных школах открыты более 1,1 тысячи музейных комплексов и музеев. Под патронатом школ и колледжей Москвы находится свыше тысячи воинских захоронений, памятников и обелисков, установленных в честь героев войн.

Около 25 тысяч детей обучаются в кадетских классах. В движении «Юнармия» участвуют более 45 тысяч московских школьников, а в «Движении первых» — свыше 281 тысячи. Кроме того, Москва — один из первых городов, где было создано региональное отделение «Движения первых».

В столице реализуются проекты «Мой героический район» (более 150 тысяч участников), «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны» (свыше 50 команд) и «Вместе о Победе» (более 70 тысяч пользователей). С Музеем Победы был организован образовательно-исторический квест «Подвиг народа» (более 100 тысяч участников), а также традиционные экскурсии для учащихся.

Около 100 тысяч ребят активно поддерживают работу школьных волонтерских отрядов.