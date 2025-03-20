Счетная палата направит усилия на достижение технологического суверенитета РФ

В минувшем году большое внимание было уделено вопросам обновления российской экономики и уменьшению зависимости от иностранных товаров.

Счетная палата РФ в 2025 году направит дополнительные усилия на достижение технологического суверенитета Российской Федерации. Об этом сообщил председатель СП государства Борис Ковальчук.

«В 2025 году мы также самым внимательным образом продолжим анализировать вопросы, связанные с достижением технологического суверенитета», — рассказал он.

Под руководством председателя СП РФ Ковальчука также был проведен комплекс аудиторских мероприятий, направленных на оценку рациональности использования государственных средств в стратегически важных секторах экономики.

Одним из центральных направлений стала экспертиза финансирования системы ГЛОНАСС. Специалисты проанализировали, насколько результативно расходуются бюджетные ресурсы на поддержание и развитие спутниковой навигационной системы, отметив как достижения, так и зоны для оптимизации.

Кроме того, в фокусе внимания оказалась государственная поддержка высокотехнологичного экспорта. Аудит охватил программы субсидирования производств, ориентированных на внешние рынки, включая предприятия обрабатывающей промышленности, космической индустрии и наукоемких отраслей.

По итогам проверки сформулированы рекомендации, призванные повысить эффективность распределения средств. Акцент сделан на устранение дублирующих механизмов финансирования, усиление контроля за целевым использованием субсидий и внедрение критериев оценки реального экономического эффекта от поддержки.

Отдельным блоком стал аудит научно-инновационной политики. Эксперты Счетной палаты изучили, как реализуются проекты в сфере научно-технологического развития, включая государственные инвестиции в исследования, разработки и коммерциализацию инноваций.

Ковальчук подчеркнул, что ключевая задача — обеспечить прямую связь между объемом выделяемых средств и практическими результатами, такими как внедрение новых технологий, патентная активность и рост доли высокотехнологичной продукции в ВВП.

Итоги проверок свидетельствуют о системном подходе к повышению прозрачности бюджетных расходов. Предложенные меры направлены не только на экономию ресурсов, но и на усиление конкурентоспособности российских технологий на глобальном рынке.

По словам Ковальчука, реализация рекомендаций позволит скорректировать приоритеты финансирования, сфокусировавшись на проектах с максимальной отдачей для экономики и национальной безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия и США проведут переговоры в Эр-Рияде 24 марта.