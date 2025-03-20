Губернатор Костромской области подарил президенту РФ сборник стихов героев СВО

В Костромской области участники спецоперации могут получить земельные участки. О мерах поддержки, которые действуют в регионе главе государства доложил губернатор Сергей Ситников.

Также он вручил президенту России Владимиру Путину сборник стихов от костромичей, находящихся в зоне СВО. Книга знакомит с творчеством военных 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Путин ранее наградил его орденом Кутузова. Также на встрече глава региона обратился к президенту с просьбой.

Он рассказал, что одной из главных достопримечательностей — Ипатьевскому монастырю — скоро исполняется 700 лет и попросил оказать поддержку в организации мероприятий. Глава государства, кстати, ранее бывал там и оставил памятную запись.

«30-й год, Ипатьевский монастырь, год празднования 700-летия. Вы уже в истории Ипатьевского монастыря, это абсолютно точно. И известна Ваша подпись „С возрождения Ипатьевского монастыря начнется возрождение России“, это 2005 год, март месяц. Полагаем, что этот объект не просто объект туристического посещения, а объект духовной силы России. Просили бы вас о поддержке в праздновании этого мероприятия с учетом того, что подобное же обращение было от Святейшего», — попросил губернатор области Сергей Ситников.

«Ну, конечно, надо помогать. Конечно, знаковое событие, 700 лет основания. Договорились. Спасибо», — согласился глава государства Владимир Путин.

Также на встрече Ситников попросил личной помощи президента в строительстве дороги в обход города. Сейчас есть только один мост 1970 года постройки в центре Костромы. И он объединяет, по сути, сразу три федеральные трассы. Ежедневно через город транзитом проезжают около 17 тысяч фур.