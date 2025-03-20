Губернатор Костромской области подарил президенту РФ сборник стихов героев СВО

Эфирная новость 32 0

Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Ситниковым.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Костромской области участники спецоперации могут получить земельные участки. О мерах поддержки, которые действуют в регионе главе государства доложил губернатор Сергей Ситников.

Также он вручил президенту России Владимиру Путину сборник стихов от костромичей, находящихся в зоне СВО. Книга знакомит с творчеством военных 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Путин ранее наградил его орденом Кутузова. Также на встрече глава региона обратился к президенту с просьбой.

Он рассказал, что одной из главных достопримечательностей — Ипатьевскому монастырю — скоро исполняется 700 лет и попросил оказать поддержку в организации мероприятий. Глава государства, кстати, ранее бывал там и оставил памятную запись.

«30-й год, Ипатьевский монастырь, год празднования 700-летия. Вы уже в истории Ипатьевского монастыря, это абсолютно точно. И известна Ваша подпись „С возрождения Ипатьевского монастыря начнется возрождение России“, это 2005 год, март месяц. Полагаем, что этот объект не просто объект туристического посещения, а объект духовной силы России. Просили бы вас о поддержке в праздновании этого мероприятия с учетом того, что подобное же обращение было от Святейшего», — попросил губернатор области Сергей Ситников.

«Ну, конечно, надо помогать. Конечно, знаковое событие, 700 лет основания. Договорились. Спасибо», — согласился глава государства Владимир Путин.

Также на встрече Ситников попросил личной помощи президента в строительстве дороги в обход города. Сейчас есть только один мост 1970 года постройки в центре Костромы. И он объединяет, по сути, сразу три федеральные трассы. Ежедневно через город транзитом проезжают около 17 тысяч фур.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
1.35 90.83
3.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:30
«Они слишком разные»: сын Ирины Дубцовой расстался с Тоней Худяковой
18:22
Переодетый в бабушку боевик ВСУ пытался выехать из Суджи Курской области
18:10
Обстановка сложная: весенний паводок затронул 11 регионов России
18:00
Мощные взрывы в Кировограде: под удар попали объекты военного назначения
17:47
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
17:47
Фатальная мигрень: женщина умерла через две недели после возникновения головной боли

Сейчас читают

«Практически каждый вечер»: Елизавета Боярская рассказала о семейном обычае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Время обнуления и силы: как загадывать желание в День весеннего равноденствия

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп