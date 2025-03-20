«Попкорновая болезнь»: какие симптомы указывают на опасный недуг

В России диагноз впервые поставили подростку из Томска 19 марта.

«Попкорновую болезнь», более известную как EVALI — нарушение в работе организма, возникающие у тех, кто курит вейп — можно распознать по резкой одышке, слабости и ознобу. Об этом в беседе с aif.ru врач-нарколог Василий Шуров.

Специалист отметил, что дополнительными симптомами могут быть расстройства пищеварения, головная боль и учащенное сердцебиение.

По словам Шурова, при жалобах на самочувствие любителей электронных сигарет проверяют на наличие воспалений, рубцов и сужений бронхиол. На них указывает треск лопающегося попкорна в легких. Его замечает врач при прослушивании дыхательных шумов.

Шуров предупредил, что если вовремя не оказать пациенту необходимую помощь, могут развиться дыхательная недостаточность и другие опасные состояния, которые приводят к инвалидности и смерти.

Известно, что первый пациент с EVALI в медицинской практике встретился в 2019 году в США. Сейчас полностью излечить пациентов врачи не могут.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России одобрили закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и табака.