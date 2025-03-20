«Накрыла печальная новость»: как невестка Валерии узнала о второй беременности

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Невестка Валерии Лиана Шульгина узнала о своей второй беременности после смерти любимой собаки

Шульгина

Фото: Instagram*/lianashulginaa

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О скором пополнении в семье Лиана Шульгина сообщила в ноябре 2024 года.

Блогер Лиана Шульгина, невестка певицы Валерии, узнала о второй беременности после того, как попрощалась с верным другом. Ее любимая собака, прожившая с семьей целых 15 лет, ушла из жизни. Об этом девушка рассказала в личном блоге в социальных сетях.

«Мы с сестрой решили устроить папе неожиданный подарок на день рождения — прилетели сюрпризом в Турцию, где родители отдыхали. Его лицо, когда он нас увидел! На следующий день нас накрыла печальная новость — из жизни ушел наш любимый песик. 15 лет он был частью нашей семьи», — написала Лиана.

Но именно в тот момент, когда горечь утраты почти заполонила ее сердце, произошло чудо: утром следующего дня, несмотря на переживания, Лиана сделала тест. И вот оно — два ярких полоски, которые меняют жизнь. Сначала она не могла поверить в происходящее. Весь спектр эмоций — от печали до безмерной радости — захлестнул ее в этот момент. 

Три дня, которые перевернули мир Лианы, стали настоящим испытанием для нее. По словам девушки, это были эмоционально насыщенные дни. Весь этот калейдоскоп чувств и стал причиной, по которой блогер не торопилась делиться новостью о второй беременности.

О пополнении в семье Лиана и ее супруг Арсений Шульгин сообщили в ноябре 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременную невестку Валерии Лиану Шульгину раскритиковали за фото с оголенным животом.

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