Это много или мало? Сколько Дава и Краймбрери потратили на свадебные наряды

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Дизайнер Коробцева: свадебные образы Давы и Мари Краймбрери стоили полмиллиона

Это много или мало? Сколько стоили свадебные образы Давы и Мари Краймбрери

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Образ для исполнительницы был разработан специально, чтобы он попал в сердца поклонников.

На свадебные наряды певица Мари Краймбрери и ее муж — исполнитель Дава потратили около 500 тысяч рублей. Такое предположение сделала эксперт в области психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева в беседе и порталом «Страсти».

Фото: Instagram*/dava_m

По словам специалиста, неизвестно, кто был дизайнером платья артистки и костюма ее избранника. Однако Коробцева может предположить, что приблизительная стоимость этих образов составила 500 тысяч рублей.

«Жених предстает на фото в черном элегантном, хорошо сидящем на нем классическом костюме-двойке. Это традиционная свадебная одежда. Невеста — в белом длинном платье со шлейфом и высоким разрезом до бедра, голову украшает длинная фата. Покрой платья не скрывает беременности Марии», — описала эксперт.

Она подчеркнула, что стиль Краймбрери рассчитан на целевую аудиторию исполнительницы и отлично использует преимущества миниатюрного телосложения Мари. Ей идут и спортивные, и фантазийные, и авангардные вещи.

Отлично, по мнению Коробцевой, звезда и ее стилисты работают с цветом в образах. Они используют широкую палитру оттенков и умеют взаимодействовать с ее приглушенным цветотипом внешности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дава написал трогательный пост о свадьбе и грядущем отцовстве.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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