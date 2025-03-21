Весеннее обострение: как справиться с аллергией в период цветения

Каждый четвертый россиянин страдает от поллиноза — повышенной чувствительности к пыльце.

Бороться с аллергию на пыльцу можно такими немедикаментозными методами, как диета и изменение условий жизни. Об этом рассказала врач-аллерголог Ирина Купцова в беседе с Lenta.ru.

«Следует исключить из питания перекрестные аллергены», — наставила эксперт.

По словам специалиста, страдающим от поллиноза стоит на время отказаться от употребления шоколада, маринадов, копченостей, яиц, молока, цитрусовых и продуктов, в состав которых входят красители.

Однако не только питание необходимо изменить части россиян весной. По мнению Купцовой, аллергикам также нужно чаще умываться, носить кепки и защитные очки.

«Важны ежедневная смена наволочки и смена одежды после прогулки. На работе и дома по возможности не стоит открывать окна. Кроме того, стоит избегать приема фитопрепаратов, так как их употребление внутрь и местно может привести к обострению аллергии», — наставила врач.

Ирина подчеркнула, что ключевой аспект в противостоянии патологической иммунной реакции — это соблюдение всех профилактических мер, а также соблюдение рекомендаций лечащего врача.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России сезон аллергии начнется раньше срока из-за теплой зимы.