«Тонкий баланс»: глава МОК выступила против отстранения стран от ОИ из-за военных конфликтов

Возвращение российских спортсменов на международные соревнования будет рассмотрено в ближайшее время.

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выступила против отстранения стран от Олимпийских игр из-за участия в военных конфликтах. Соответствующее заявление она сделала в беседе с телеканалом Sky News.

Свое решение Ковентри обосновала тем фактом, что в Африке, откуда она родом, тоже напряженная обстановка. По ее мнению, боевые действия не должны мешать развитию спортсменов, необходимо предоставлять шанс представителям всех стран.

«Для нашего движения лучше всего обеспечить представительство всех спортсменов. И наша обязанность также заключается в том, чтобы гарантировать безопасность всех этих спортсменов, когда они прибудут на место, и чтобы мы защищали и поддерживали их во время Олимпийских игр», — подчеркнула Ковентри.

Кирсти Ковентри стала первой женщиной — главой МОК 20 марта. Она сменит на этом посту Томаса Баха, его полномочия истекают 23 июня 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ковентри призвала защищать и поддерживать атлетов из конфликтных зон.