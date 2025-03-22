«Почувствуем щелчок»: Криштиану Роналду назвал лучший момент для свадьбы

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 42 0

Роналду ждет подходящего момента для свадьбы с Родригес

«Почувствуем щелчок»: Криштиану Роналду назвал лучший момент для свадьбы

Фото: Paul White/AP/TASS

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Когда футболист поведет под венец мать своих двоих детей?

Официально закрепить отношения футболист Криштиану Роналду и модель Джорджина Родригес могут в любой момент. Об этом спортсмен заявил в ходе интервью на одном из реалити-шоу.

«Я всегда говорю ей: „Когда мы почувствуем этот щелчок“. Как и во всем в нашей жизни. И она знает, о чем я. Это может произойти через год, или через полгода, или через месяц. Я на 1000% уверен, что это произойдет», — поделился рассуждениями спортсмен.

В свою очередь, сама Джорджина призналась в том, что уже подвергается насмешкам. Знакомые недоумевают, почему она никак не получает от возлюбленного предложение выйти замуж. 

«Они всегда шутят о свадьбе: „Когда свадьба?“ <…> Что ж, это не от меня зависит», — описала ситуацию знаменитость.

Известно, что некоторое время назад Роналду и Родригес заподозрили в тайной свадьбе, но слухи не подтвердились.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Криштиану Роналду назвал копирующего его внешность болельщика уродливым.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:20
«Очень поможет»: Галич дала простой совет беременным
1:03
Смертельное ДТП в Ленобласти: автобус съехал в кювет
0:50
ЮНЕСКО: из-за таяния ледников под угрозой находятся два миллиарда человек
0:45
Десять украинских БПЛА уничтожили над Воронежской областью
0:34
Подготовка специалистов и соревнования: как в столице развивается сфера беспилотных технологий
0:19
Суд арестовал женщину, изрезавшую ножом двухмесячного сына на Кубани

Сейчас читают

Будьте добрее: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 марта
«Ветеран войны, человек искусства»: Песков назвал Бедроса Киркорова уникальной личностью
«Ты уже следующий»: Игорь Крутой пришел проститься с Бедросом Киркоровым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп