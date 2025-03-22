«Почувствуем щелчок»: Криштиану Роналду назвал лучший момент для свадьбы
Роналду ждет подходящего момента для свадьбы с Родригес
Фото: Paul White/AP/TASS
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Когда футболист поведет под венец мать своих двоих детей?
Официально закрепить отношения футболист Криштиану Роналду и модель Джорджина Родригес могут в любой момент. Об этом спортсмен заявил в ходе интервью на одном из реалити-шоу.
«Я всегда говорю ей: „Когда мы почувствуем этот щелчок“. Как и во всем в нашей жизни. И она знает, о чем я. Это может произойти через год, или через полгода, или через месяц. Я на 1000% уверен, что это произойдет», — поделился рассуждениями спортсмен.
В свою очередь, сама Джорджина призналась в том, что уже подвергается насмешкам. Знакомые недоумевают, почему она никак не получает от возлюбленного предложение выйти замуж.
«Они всегда шутят о свадьбе: „Когда свадьба?“ <…> Что ж, это не от меня зависит», — описала ситуацию знаменитость.
Известно, что некоторое время назад Роналду и Родригес заподозрили в тайной свадьбе, но слухи не подтвердились.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Криштиану Роналду назвал копирующего его внешность болельщика уродливым.
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