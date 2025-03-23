В аэропортах Волгограда и Саратова были введены временные ограничения

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 13 0

Временные ограничения были введены в аэропортах Волгограда и Саратова

Временные ограничения полетов ввели в аэропортах Волгограда и Саратова

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

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Этот шаг был необходим для обеспечения безопасности пассажиров.

В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах Волгоград, Саратов», — сказано в сообщении.

Главный приоритет службы воздушной гавани — обеспечение безопасности полетов. Для этого принимаются все необходимые меры, заверил Кореняко. Временные ограничения также были введены 22 марта на работу аэропорта Казани. Немногим позже их сняли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пилот погиб в результате крушения самолета во время авиашоу West Coast Airshow в Южно-Африканской Республике. Разбился реактивный боинг Impala Mark I. Пилот скончался на месте, не успев катапультироваться. Инцидент произошел на аэродроме Салданья.

За крушением самолета наблюдали две тысячи зрителей. Пилот выполнял «бочку» — сложный маневр. Он перевернулся в воздухе несколько раз, но не смог набрать нужную высоту. Это и привело к трагедии.

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